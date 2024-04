Pyrum Innovations legt Geschäftskennzahlen für 2023 vor

Die Pyrum Innovations AG hat kürzlich ihre vorläufigen Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Danach stieg der Umsatz des Pyrolysespezialisten gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent auf 1,147 Millionen Euro (Vorjahr: 982.000 Euro). Im Fokus des Unternehmens stehe aktuell „die Verbesserung des Durchsatzes der Agglomerationsanlage“ zur Weiterverarbeitung des gewonnenen Industrierußes und der neuen Reifenzerkleinerungsanlage, heißt es dazu in einer Mitteilung. So sollen perspektivisch „größere Umsatzsteigerungen erzielt“ werden, so Pyrum weiter.

