Continental in schwedischem Reifentest „eine Klasse für sich“

Renommierte Reifentests gibt es bekanntlich nicht nur in Deutschland. Nun hat die schwedische Zeitschrift Vi Bilägare (auf Deutsch: Wir Autofahrer) ihren diesjährigen Sommerreifentest von Reifen der 215/55 R17 veröffentlicht – und kommt dabei zu einem ähnlichen Ergebnis wie viele der deutschen Kollegen. Wie Vi Bilägare in ihrer Ausgabe 5/2024 schreibt, geht der PremiumContact 7 von Continental auch in Schweden als Gesamtsieger aus dem Reifentest hervor. Die Redaktion stellte dazu fest: „Der PremiumContact 7 ist ein echter Sportreifen mit einem Gripniveau, das eine Klasse für sich ist.“ Ausgesprochenes Lob erhielt der Reifen des deutschen Herstellers für den kürzesten Bremsweg und die beste Kurvenhaftung auf trockener und nasser Fahrbahn. Darüber hinaus gibt der Reifen „dem Fahrer in unerwarteten Fahrsituationen Vertrauen“, so die Bilanz von Vi Bilägare. Als sehr empfehlenswert fielen darüber hinaus auch der Hakka Blue 3 von Nokian Tyres sowie der Ecsta HS52 von Kumho im Vi-Bilägare-Test auf, gefolgt von den immer noch empfohlenen Reifen Falken Ziex ZE310 Ecorun und Goodyear EfficientGrip Performance 2. Mit in Summe befriedigenden Bewertungen zufrieden sein müssen unterdessen Hankook mit dem Ventus Prime4 und Michelin mit dem Primacy 4+, während der Linglong ComfortMaster und der Sentury Qirin 990 das Testfeld nach unten hin abrundeten.