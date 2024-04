Auf zu neuen Ufern: Stefan und Niklas Klein leiten die Wheelscompany in Sottrum

Bei der Wheelscompany GmbH Sottrum tut sich was. Stefan und Niklas Klein haben große Pläne. Momentan sind die Unternehmer aber zunächst einmal damit beschäftigt, die Geschäftsräume und die bestehenden Systeme auf Vordermann zu bringen. Seit dem 1. März sind Vater und Sohn als geschäftsführende Gesellschafter am Start. Auch der ehemalige geschäftsführende Gesellschafter Ralf Bumann ist noch an Bord, allerdings nicht mehr als Geschäftsführer. Der ehemalige Mitbegründer André Rothgänger ist ausgeschieden.

