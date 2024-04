Falken startet nun auch mit Bilstein bei der NLS und beim 24-Stunden-Rennen

Falken erweitert sein Motorsportengagement in der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) und unterstützt ab dieser Saison das Bilstein-Rennteam. Am Steuer wechseln sich Jimmy Broadbent, Steve Alvarez Brown und Misha Charoudin ab, allesamt „reichweitenstarke Influencer in der Simracing- und Motorsportszene“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Das Trio habe sich für die kommende Saison ehrgeizige Ziele gesetzt, allen voran die Teilnahme am legendären 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Das Bilstein-Rennteam startet mit einem rund 550 PS starken BMW M4 GT4, der auf dem „7-Post“-Prüfstand von Bilstein „perfekt auf die Falken-Reifen abgestimmt“ worden sei. Die bevorstehenden Rennen, darunter die ersten beiden NLS-Rennen und das Qualifikationsrennen für das 24-Stunden-Rennen, versprechen dem Reifenhersteller zufolge „spannende Action und sind ein Vorgeschmack auf das große Highlight der Saison“, ist man dort überzeugt.