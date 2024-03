Reifenhandelsverbund Point S mit neuer globaler Website am Start

Die nicht nur in Deutschland, sondern auch international aufgestellte Reifenhandelskooperation Point S hat eine neue globale Webseite an den Start gebracht. Sie sei – sagt Fabien Bouquet, CEO Point S International – nicht nur das Portal zu den Dienstleistungen des Verbundes, sondern zugleich „ein Spiegelbild unserer Reise hin zu Innovation und globalem Einfluss“. Als „das weltweit größte Mehrmarkenfranchise für Automobildienstleistungen und Reifenverkauf“ habe die im März 1971 gegründete Verbundgruppe ihre neue Onlinepräsenz hinsichtlich Struktur und Design optimiert, wobei sie zugleich die Point-S-Vision widerspiegeln soll, der „ultimative globale Maßstab in Bezug auf die Fahrzeugwartung“ zu sein. „Wir haben unsere digitale Präsenz mit einer Website transformiert, die genauso dynamisch und zukunftsorientiert ist wie unser Team. Als Beweis unserer globalen Expansion spiegelt unsere Website nun die Vielfalt und Breite unserer internationalen Präsenz wider“, so Bouquet.