Barankiewicz ist neuer EGEA-Generalsekretär

Als ihr neuer Generalsekretär wird Marcin Barankiewicz ab Anfang April die Arbeit der European Garage Equipment Association (EGEA) und ihrer elf nationalen Mitgliedsverbände koordinieren. Man freue sich, mit dem 42-jährigen Polen einen – wie EGEA-Präsident Frank Beaujean sagt – „würdigen und vergleichsweise gut qualifizierten Nachfolger für Jordi Brunet Garcia gefunden zu haben“. Letzterer habe seit seinem Amtsantritt im Dezember 2019 hervorragende Arbeit für die europäische Werkstattausrüstungsindustrie geleistet, sich nun aber auf eigenen Wunsch hin für eine Rückkehr in die Werkstattausrüsterbranche entschieden, heißt es dazu weiter. Gleichwohl werde der Spanier seinen Nachfolger in den kommenden Wochen in Brüssel einarbeiten. Zumal auf den neuen EGEA-Generalsekretär demzufolge „zahlreiche und schwierige Aufgaben“ warten.

