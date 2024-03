Tire-Cologne-Ausstellerliste wächst und wächst – Michelin mit Euromaster dabei

Nachdem die Koelnmesse das Ausstellerverzeichnis der kommenden Tire Cologne (4. bis 6. Juni) erst Anfang der Woche veröffentlicht hat, wächst diese weiter kontinuierlich an. Waren dies am Tag der Veröffentlichung der Liste bereits 245 Aussteller – zum Vergleich: 2022 waren insgesamt ‚nur‘ 200 Aussteller vor Ort –, so standen tags drauf bereit 273 Ausstellernamen darin; und bis heute ist die Liste weiter angewachsen und führt bereits 283 Ausstellernamen. Gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG hatten die Verantwortlichen der Koelnmesse Anfang der Woche betont, man gehe „von einer Anzahl von 300 ausstellenden Unternehmen aus“, die dann Anfang Juni in den Messehallen in Köln einen eigenen Stand haben werden. Mittlerweile zeigt sich außerdem: Auch der Michelin-Konzern wird mit einem eigenen Stand auf der Tire Cologne vertreten sein, und zwar über seine Handelstochter Euromaster. Zuletzt hatten wir berichtet, neben Bridgestone und Goodyear werde auch der Michelin-Konzern keine eigene Präsenz auf der Tire Cologne haben.

Das komplette Ausstellerverzeichnis finden Sie hier auf der Internetseite der Tire Cologne.