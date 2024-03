Keine Reifen, aber Räder oder RDKS – Toyota startet neuen Zubehörshop

Der japanische Automobilhersteller hat einen neuen Onlineshop für Fahrzeugzubehör gestartet. Mehr als 1.800 Teile sollen über die Plattform unter https://tos.toyota.de/ bereits verfügbar sein. Neben wie Fahrradträgern, Dachbox und dergleichen mehr finden sich speziell mit Blick auf Rad und Reifen unter anderem solche Dinge angefangen bei Diebstahlsicherungen für Leichtmetallfelgen und Nabenkappen über Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) bis hin zu Alu- und Stahlrädern, während es „nackte“ Reifen oder Kompletträder bisher nicht zu entdecken gibt. „Bisher“ deswegen, weil zumindest ein Menüeintrag für Winterkompletträder bereits angelegt ist, ein Klick darauf aber noch keine Ergebnisse liefert. „Die Produktpalette wird stetig ausgebaut. Die verfügbaren Originalteile und das wertige Zubehör sind dabei perfekt auf den jeweiligen Fahrzeugtyp zugeschnitten“, sagt das Unternehmen. Nach Eingabe der Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) erhalte man sofort passende Treffer – gesucht werden können aber auch über die Angabe des Modells bzw. über eine manuelle Auswahl. Bei alldem sind die Handelspartner des Fahrzeugherstellers in den Shop eingebunden. Heißt: Dank „Click & Collect“ werden alle Bestellungen zum bevorzugten Toyota-Vertragspartner geliefert, der auf Wunsch auch die Montage vornimmt. Zwecks Terminabstimmung setzt er sich mit dem Kunden in Verbindung. Die Bezahlung erfolgt via PayPal oder – falls vom Händler angeboten – bei Abholung im Autohaus.