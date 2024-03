Verlosungsaktion bei Nexen gestartet

Zum Start seiner Verbraucherkampagne zur aktuellen Frühjahrssaison hat Nexen Tire eine Verlosung gestartet, um so auf den anstehenden Wechsel von Winter- zu Sommerreifen aufmerksam zu machen. Im Rahmen dessen können Verbraucher, die im Zeitraum vom 15. März bis einschließlich 31. Juli mindestens einen Nexen-Aktionsreifen erwerben, bei einer Teilnahme daran demnach „hochwertige Preise“ ergattern. Als Hauptgewinn, der den Kauf zweier 19-Zoll-Reifen der Marke bedingt, sind beispielsweise Eintrittskarten für das EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn am 19. Juni ausgelobt. Beim Kauf eines Nexen-Reifens haben Verbraucher dem Unternehmen zufolge die Chance, Adele in München live zu erleben, wobei das Ganze durch eine Übernachtung in einem Hotel vor Ort abgerundet wird. Darüber hinaus sollen Endkunden noch einen von acht Nexen-Reifensätzen gewinnen können, wobei sie dann die Wahl zwischen Winter- und Ganzjahresreifen der Marke haben. „Mit exklusiven Aktionen wollen wir die Wertig- und Vielseitigkeit unserer Qualitätsreifen unterstreichen und auf den Stellenwert hochwertiger Reifen für ein optimales Fahrerlebnis aufmerksam machen“, erklärt Jeffrey Kim, Managing Director für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), zum Hintergrund der Aktion.