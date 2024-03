Für 2024 bringt Mitas eine neue „Speedway“-Reifengeneration an den Start

Motorradreifen für den Bahnsporteinsatz gehören schon lange zum Portfolio der zu Yokohama TWS (Trelleborg Wheel Systems) zählenden Marke Mitas. Zum Start in die diesjährige Saison bringt der Anbieter eine neue Modellgeneration für die auf Ovalbahnen ausgetragenen Wettbewerbe auf den Markt, wobei sie passenderweise den Namen „Speedway“ trägt. Die Reifen seien in Zusammenarbeit mit professionellen Rennfahrern in Europa, Australien und den USA entwickelt/getestet worden und erfüllten die höchsten Regulierungsstandards der FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme), sagt Mitas. „Der neue ‚Speedway‘-Reifen von Mitas ist der fortschrittlichste Speedway-Reifen, den wir je auf den Markt gebracht haben. Sein breiteres Profil sorgt für einen stärkeren Grip beim Anfahren und in Kurven, und wir wissen, dass dies ein echter Gamechanger ist, wenn es darum geht, die Strecke zu meistern und die Konkurrenz in den schnellen sportlichen Wettbewerben hinter sich zu lassen“, so Gustavo Pinto Teixeira, Leiter Mitas-Motorradreifen bei Yokohama TWS.