Ausgabe 42 des „Tune-it!-Safe!“-Magazins liegt vor

Die unter der Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministers Dr. Volker Wissing stehende und vom Verband der Automobiltuner e.V. (VDAT) getragene Initiative „Tune it! Safe!“ hat die 42. Auflage ihres zweimal pro Jahr erscheinenden gleichnamigen Magazins veröffentlicht. Auf 64 Seiten geht es darin einmal mehr um eine Vielzahl automobiler Themen angefangen bei Neuheiten aus der Zubehörbranche über Motorsport und Sachverständigentipps in Sachen Fahrzeugveredelung bis hin selbstredend zum aktuellen Kampagnenfahrzeug der Initiative als Beispiel für sicheres und gesetzeskonformes Tuning. Bei alldem wird das Magazin nicht nur in einer Onlineversion zum Herunterladen bereitgestellt, sondern Unternehmen können es – solange der Vorrat reicht – auch in gedruckter Form kostenfrei bestellen für Mitarbeiter, Kunden, Interessierte in Verpackungseinheiten zu je 50 Stück. Bei Fragen dazu sollen sich Interessenten laut dem Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) an die von der Initiative beauftragte P.AD. Werbeagentur GmbH bzw. an Vanessa Hermes (E-Mail: vh@p-ad.de) wenden können.