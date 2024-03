Apollo Tyres stellt neuen UUHP-Reifen Vredestein Ultrac Pro bei Event in Spanien vor

In dieser Woche zeigt Apollo Tyres im spanischen Sevilla Reifenhändlern und Journalisten aus ganz Europa seinen neuen Vredestein Ultrac Pro. Der UUHP-Reifen kommt mit einem „einzigartigen asymmetrischen Seitenwanddesign“ auf den Markt, das von Italdesign entwickelt wurde. Die Optik sei dabei vom charakteristischen Design von Chronometern und anderen Qualitätsuhren inspiriert worden, heißt es beim Hersteller. Der neue Pneu ist von 18 bis 24 Zoll erhältlich und eignet sich für eine große Auswahl an Supersportwagen, Sportwagen, Hochleistungslimousinen und SUVs. Auf dem Event wurden auch die Ergebnisse eines Reifentests veröffentlicht, der vom unabhängigen spanischen Prüf- und Entwicklungsdienstleister Applus+ IDIADA durchgeführt wurde. Ziel des Vergleichstests sei es gewesen, die Eigenschaften des neuen Vredestein Ultrac Pro im Vergleich zu sechs führenden Konkurrenzprodukten in der Ultra-Ultra-High-Performance-Kategorie zu bewerten. Diese vorneweg: Der Ultrac Pro wurde im Vergleich zu drei UUHP-Reifen getestet, die hinsichtlich der Leistungseigenschaften am stärksten sind, sowie zu drei weiteren, die beim Komfort führend sind. Nur einer der leistungsorientierten UUHP-Reifen sei dabei von Applus+ IDIADA in der Kategorie „Handling in Grenzbereichen“ besser bewertet worden als der Ultrac Pro (mit einer Differenz von weniger als einem km/h bei der Ein- und Ausgangsgeschwindigkeit im Vergleich zum erstplatzierten Reifen). Mehr zum neuen Vredestein Ultrac Pro lesen Sie dazu demnächst hier auf Reifenpresse.de.