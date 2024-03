Palfinger AG blickt auf ein Rekordjahr 2023 zurück

Ein Rekordjahr in Umsatz, EBIT und Konzernergebnis: Mit 2023 blickt die Palfinger AG auf ihr erfolgreichstes Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte zurück. Trotz anhaltender geopolitischer Verwerfungen, steigender Zinsen und Inflation erwirtschaftete das in Österreich ansässige globale Technologie- und Maschinenbauunternehmen, das insbesondere durch ihre Ladekräne bekannt im Nutzfahrzeugmarkt ist, einen Rekordumsatz von 2,45 Milliarden Euro, das höchste je erreichte operative Ergebnis von 210,2 Millionen Euro und ein Rekordkonzernergebnis von 107,7 Millionen Euro. Das Wirtschaftsumfeld sei dabei speziell in Europa höchst herausfordernd gewesen. „Bei Palfinger wissen wir, wie man mit volatilen Rahmenbedingungen umgeht. Wir haben das 2023 eindrucksvoll bewiesen und wir werden auch die nicht weniger werdenden Herausforderungen im Jahr 2024 meistern“, betont dazu Andreas Klauser, CEO der Palfinger AG.