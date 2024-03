Prinx zeigt mehrere Produktneuheiten bei Händlerevent in Thailand

Prinx Chengshan Tire Europe hat seinen europäischen Kunden im Rahmen eines Händlerevents gleich zwei neue Produkte für den ganzjährigen Einsatz präsentiert: den Quattura 4S in einer +-Variante sowie den bereits erwarteten Transporterreifen Vanea 4S. Beide Reifen seien dabei speziell für die Bedürfnisse hiesiger Kunden entwickelt worden und böten „Premiumqualität zu einem überaus attraktiven Pricing“, wie dazu Dr. Piotr Zielak erläuterte, bei Prinx Chengshan Tire Europe als Vertriebsdirektor für die Märkte Mittel- und Osteuropas verantwortlich; mit Reifen wie dem überarbeiteten Pkw-Ganzjahresreifen könne man in der Liga der „fünf Großen“ mitspielen und nehme insofern die Herausforderungen des Marktes gerne an.

