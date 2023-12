RTC-Kooperation setzt auf Neuausrichtung und bewährte Werte – Light-Händler

„Der Reifenmarkt unterliegt – wie die gesamte Welt – einem stetigen Wandel, und die RTC stellt sich den neuen Herausforderungen mit einer Neuausrichtung, die seit anderthalb Jahren im Gange ist“, stellt RTC-Geschäftsführer Dirk Burmeister fest. In dieser sich wandelnden Welt wolle die Kooperation „als Brücke zwischen bewährten Werten wie Kundennähe und Serviceorientierung und den Anforderungen der Digitalisierung“ fungieren. So habe die Zentrale mit Sitz in Berlin etwa ihre Händlerunterstützung in Sachen ERP-Systeme ausgeweitet und gleichzeitig ihre Mitgliedschaft neu strukturiert.

