TyreSystem will Neukunden mit Prämien locken

Der Onlinegroßhändler TyreSystem will jetzt Neukunden mit Prämien locken. Reifenhändler, Werkstätten, Flottenbetreiber und Transportunternehmen dich sich kostenlos registrieren und bis zum 31. Mai noch 20 Reifen, Felgen oder Kompletträder kaufen, nehmen automatisch an einer Prämienaktion teil. Wie der Großhändler mitteilt, sich mehrere und gemischte Bestellungen möglich. Der Kunde kann zwischen vier Prämienangeboten wählen. Zur Auswahl stehen ein Clatronic Gasgrill des Modells GG 3590, ein Gutschein im Wert von 80 Euro von Engelbert Strauss, ein 80-Euro-Gutschein der TyreSystem-Akademie und 600 Reifentüten. Sobald die Mindestbestellmenge erreicht wurde und die Zahlung eingegangen ist, werde der Kunde per E-Mail benachrichtigt und darf seine Wunschprämie aussuchen. Weitere Informationen unter www.tyresystem.de/praemienaktion/info.