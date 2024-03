BRV-Lehrgang in neuem Gewand – Praxisphasen unterbrechen Theorieunterricht

Der BRV-Lehrgang „Manager im Reifenhandel” kommt in diesem Jahr im neuen Gewand. Aufgeteilt auf drei Wochen im April, Mai und Juni verfügt er jetzt über zwei dazwischenliegende Praxisphasen, in denen das in der Theorie gelernte zu den Themen Marketing, Personalmanagement, Reifen & Recht und Betriebswirtschaft im Betrieb zur Anwendung kommt. Die erste Woche startet Mitte April. Anmeldeschluss ist der 15. März. Weitere Informationen www.bundesverband-reifenhandel.de.