TyreSystem: „Großprojekte-Elan“ mit ins neue Jahr nehmen

Bei TyreSystem blickt man auf „ein spannendes Jahr“ voller Großprojekte zurück. Nicht nur, dass es dem Reifen- und Felgengroßhändler kurz vor Weihnachten gelungen war, das bereits 300. Mitglied des erst Anfang 2023 ins Leben gerufenen Partnerkonzeptes begrüßen zu dürfen. Die RSU GmbH mit Sitz in St. Johan bei Stuttgart, die TyreSystem betreibt, konnte 2023 außerdem das Angebot an Kfz-Teilen im ebenfalls neuen B2B-Shop deutlich ausbauen. Wie TyreSystem dazu gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG betont, wolle man diesen „Elan“ mit ins neue Jahr nehmen, in dem auch das Angebot der erst vor einem Jahr gestarteten TyreSystem-Akademie noch einmal weiter ausgebaut werden soll.

