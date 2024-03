Goodyear plant keinen Verkauf seines Reifenwerks in Fürstenwalde

Am heutigen Morgen hatten wir berichtet, dass die Mitarbeiter von Goodyear in Fürstenwalde laut einem Bericht von RBB24 hoffen, von Sumitomo Rubber Industries übernommen zu werden. Darauf hat Goodyear prompt reagiert. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist der einzige Vorschlag, der mit dem Betriebsrat in Fürstenwalde abgestimmt wurde, die Einstellung der Reifenproduktion in diesem Werk. Wir haben diese Entscheidung auf der Grundlage einer gründlichen Bewertung unserer Produktionskapazitäten getroffen und sehen zu diesem Vorschlag keine tragfähige Alternative“, heißt es bei Goodyear. Berichte, wonach ein Verkauf geprüft wird, „sind unzutreffend, und es gibt keine laufenden Überlegungen für eine solche Transaktion“.