Eine Reifenmarke beim „Kundenloyalitäts-Ranking 2024“ Gesamtdritter

YouGov hat die Ergebnisse seines in Kooperation mit dem Handelsblatt ermittelten diesjährigen „Kundenloyalitäts-Rankings“ veröffentlicht. Das Ganze basiert demnach auf mehr als 900.000 Onlineinterviews, die im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember vergangenen Jahres repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren geführt wurden im Vergleich mit demselben Zeitraum 2022. Insgesamt wurden beinahe 900 Marken dahin gehend analysiert, wie Kunden die Frage beantworteten, ob sie sie beim nächsten Kauf erneut in Betracht ziehen würden. Unterteilt nach den verschiedenen Kategorien – darunter in der Automotive genannten als eine von drei Unterkategorien auch Autozubehör und -services – können die jeweils fünf besten Marken das Siegel „Höchste Kundentreue 2024“ erhalten. In Sachen Autozubehör und -services liegt dabei Michelin auf Platz eins gefolgt von Goodyear, Carglass, Bridgestone und Nokian Tyres. Dank eines Score-Wertes von 11,39 hat es die Reifenmarke aus Frankreich dabei zugleich auf den kategorieübergreifenden Gesamtrang drei geschafft hinter Sport2000 (12,76) und Trans-o-Flex (11,59), aber vor Paysafecard (11,26), Porta (11,06), Qatar Airways (10,95), C24 (10,69), Marriott (10,69), Refurbed (10,34) und Miamoda (10,33), welche die ersten Zehn komplettieren. Heißt: Goodyear ist mit einem Score-Wert von 10,30 nur ganz knapp an den Gesamt-Top-Ten vorbeigeschrammt.