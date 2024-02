Reifen illegal entsorgt- 19-Jähriger in Dortmund festgenommen

In Dortmund wurde jetzt ein 19-jähriger Mann festgenommen. Er steht in Verdacht, große Mengen an Alteifen immer wieder in der Natur abgeladen zu haben. Die Pneus und anderen Abfall hatte er zuvor gegen Geld von privaten Personen oder Gewerbetreibenden abgeholt und versprochen, die Sachen ordnungsgemäß zu entsorgen. Das Fahrzeug, das er für den Transport von Altreifen und Abfall nutzte, soll zudem im Zusammenhang mit zwei Tankbetrugstaten stehen. Die Polizei versucht, eventuelle Mittäter zu ermitteln.