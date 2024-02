ZF Aftermarket führt Werkstattkonzepte als ZF Pro Service zusammen

Der Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen, die digitale Betreuung von Flottenkunden und ein möglichst nachhaltiges Serviceangebot – das sind nur drei der vielen Herausforderungen, die Einzelkämpfer unter den Nutzfahrzeugbetrieben in Zukunft kaum noch bewältigen können werden. Deshalb hat ZF Aftermarket das neue Werkstattkonzept ZF Pro Service – in der Eigenschreibweise des Anbieters: ZF [pro]Service – entwickelt, das Betriebe auf die Zukunft vorbereiten und auch neue Umsatzpotenziale aufzeigen soll, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Es vereint die bislang separat geführten Konzepte ZF Service Point, ZF Pro Tech (Nutzfahrzeugvariante) und WABCO Service Partner.

