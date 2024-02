Auch Yokohama tritt GDSO bei

Gerade hatte Nexen Tire mitgeteilt, jetzt Vollmitglied der Global Data Service Organisation for Tyres and Automotive Components (GDSO) zu sein, jetzt meldet auch Yokohama Rubber Co., Ltd. die Mitgliedschaft an der gemeinnützigen Vereinigung, die sich für die Standardisierung und den Zugang zu Daten im Zusammenhang mit Reifen einsetzt. Als GDSO-Mitglied werde Yokohama Rubber die Industriestandards einhalten, die ein individuelles Reifenidentifikationsmanagement fördern, heißt es beim Reifenhersteller. Die GDSO hat bereits eine Plattform entwickelt, die den Austausch von Reifendaten ermöglicht, beginnend mit der Identität eines serialisierten Reifens, der mit verschiedenen Technologien, einschließlich der Radiofrequenzidentifikation (RFID), erfasst wird. Zudem arbeitet die Vereinigung an der Entwicklung eines neuen Dienstes, um wichtige Informationen während des gesamten Lebenszyklus des Reifens zu sammeln.