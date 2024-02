Auch Sumitomo Rubber Industries schließt sich dem AZuR-Netzwerk an

Die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) meldet, dass sich jetzt auch Sumitomo Rubber Industries dem Netzwerk angeschlossen hat. Damit zählen jetzt acht Reifenhersteller zum Partnerkreis. Um die Ökobilanz von Neureifen weiter zu verbessern, entwickelt der Neupartner Synthos aus Schkopau nachhaltige, ressourcenschonende Materialien aus Synthesekautschuk, die eine optimierte Umwelt- und Klimabilanz aufweise sollen. Außerdem hat sich AZuR dem Innovationsnetzwerk Ciruclar Rubber Platform (CRP) angeschlossen, um die Kreislaufwirtschaft von Kautschuk in Europa zu fördern. Das Netzwerk wurde Anfang 2024 von Sondel Engineering (Niederlande) gegründet und will all an der Kautschuk-Kreislaufwirtschaft beteiligten Unternehmen, Verbände und Hochschulen zusammenbringen, um die Material- und Wertschöpfungskette bestmöglich aufeinander abstimmen und optimieren zu können.