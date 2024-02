Nfz-Partner von First Stop diskutieren aktuelle Marktentwicklungen

Am Vortag der jährlichen First-Stop-Partnerkonferenz, die Mitte Februar in Willingen (Upland) stattfand, trafen sich auch die Nutzfahrzeugpartner der Kooperation zu einem Austausch über aktuelle Entwicklungen im Markt. Nach der Begrüßung durch Christian Müller, der die Nfz-Partner vonseiten der First-Stop-Zentrale unter dem Dach der Pneuhage Partners Group betreut, stand vor allem das Thema Flottengeschäft auf der Tagesordnung. Dazu skizzierte Sebastian Warncke von Pneuhage Fleet Solution „die Herausforderungen und Trends im Flottengeschäft“. So war in der Nachfrage aus Kostengründen zuletzt eine Verschiebung vom Premium- hin zum Quality-Segment zu verzeichnen gewesen, während Firmen gleichzeitig aber auch zunehmend auf Nachhaltigkeit achteten, wobei runderneuerte Nfz-Reifen eine besondere Rolle spielten.

