Sailun Tyre profitiert finanziell von mehreren Effekten

Die Verantwortlichen bei Sailun Tyre erwarten einen überaus erfolgreichen Jahresabschluss. Wie es dazu in einem aktuellen Performance Forecast zum Geschäftsjahr 2023 heißt, für das der finale Bericht noch nicht vorliegt, erwartet der chinesische Hersteller allein einen Überschuss von gut drei Milliarden Yuan (rund 400 Millionen Euro), was einem Plus von über 130 Prozent entsprechen würde. Dabei werde hier insbesondere das vierte Quartal positiv zu Buche schlagen, denn in den ersten drei bereits berichteten Quartalen lag der Überschuss insgesamt bei 2,025 Milliarden Yuan. Wie Sailun Tyre dazu erklärt, sei diese positive Entwicklung etwa von der Erholung des heimischen Reifenmarktes, von geringer werdenden Bestandseffekten in Übersee sowie von einer überdurchschnittlich stark anziehenden Nachfrage nach margenträchtigen Sailun-Spezialreifen befördert worden. Letzteres werde sich dabei auch auf den Jahresumsatz auswirken, der zum Ende der ersten drei Quartale bereits bei gut 19 Milliarden Yuan (2,47 Milliarden Euro) und damit 13,7 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres lag.