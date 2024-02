Rallyelegende Walter Röhrl erzählt auf Abenteuer & Allrad aus seinem Leben

Die nächste Abenteuer & Allrad findet vom 30. Mai bis 2. Juni statt. Bei der jährlich in Bad Kissingen stattfindenden Offroad- und Freizeitmesse, wird heuer ein ganz besonderer Gast erwartet: Walter Röhrl. Die Rallyelegende wird im Rahmen einer Gesprächsrunde aus seinem bewegten Leben erzählen, in dem Röhrl allein zwei Weltmeistertitel und vier Siege bei der legendären Rallye Monte Carlo holen konnte. Bis heute gilt der gebürtige Regensburger als „der perfekte Fahrer“, wie es dazu in einer Vorankündigung der Messeveranstalter Pro-Log heißt. „Wir freuen uns, nur ein Jahr nach Reinhold Messner mit Walter Röhrl eine weitere Legende in Bad Kissingen begrüßen zu können“, so Pro-Log-Geschäftsführerin Marion Ripberger. Und Marketingleiter Thomas Schmitt ergänzt: „Seit vielen Jahren schon bemühen wir uns um ihn. Umso erfreulicher ist, dass es nun endlich gelungen ist, den besten Rallyefahrer der Geschichte und einen der größten Motorsportler aller Zeiten für die Abenteuer & Allrad zu gewinnen.“