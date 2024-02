Brembo erhält CDP-Auszeichnung für ökologische Nachhaltigkeit

Brembo wurde für 2023 von CDP als eines der weltweit führenden Unternehmen für seine Anstrengungen gegen den Klimawandel und der Sicherung der Wasserversorgung ausgezeichnet und erhielt in beiden Kategorien die Note „A-“. CDP – früher Carbon Disclosure Project – ist eine globale Non-Profit-Organisation, die das weltweite System zur Offenlegung von Umweltdaten für Unternehmen, Städte, Staaten und Regionen betreibt. Die jährliche Analyse des CDP gilt weithin als globaler Maßstab für Transparenz und Umweltmaßnahmen von Unternehmen. Im vergangenen Jahr hat CDP die Messlatte für seine Analyse höher gelegt. Auf Grundlage von Angaben in den Fragebögen zum Klimawandel, zur Entwaldung und zur Sicherheit der Wasserversorgung wurden an mehr als 21.000 Unternehmen Noten im Spektrum von der niedrigsten Stufe „D“ bis zur höchsten Stufe „A“ vergeben.