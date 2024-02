Übergabe der Abschlusszeugnisse an Michelin-Jungfachkräfte in Bad Kreuznach

Nach erfolgreicher Ausbildung bei Michelin in Bad Kreuznach haben 13 junge Menschen – eine Elektronikerin, sechs Elektroniker, fünf Industriemechaniker und ein Zerspanungsmechaniker – am 1. Februar ihre Abschlusszeugnisse als Jungfachkräfte aus den Händen ihrer Ausbilder Johannes Ender und Michael Schwab in Empfang nehmen können. „Unsere Ausbilder sind die Säulen der fachlichen Ausbildung. Mindestens genauso wichtig jedoch sind die Möglichkeiten für Eure persönliche Weiterentwicklung bei Michelin“, wandte sich Personalleiterin Dr. Heike Notzon dabei an die neuen Fachkräfte. Und Betriebsrat Thorsten Bayer, dessen Vater schon bei dem Reifenhersteller an der Nahe gearbeitet hatte, ermunterte sie, niemals mit dem Lernen aufzuhören. Gut gerüstet mit theoretischen und vor allem praktischen Fachkenntnissen seien die neuen Jungfachkräfte nun jedenfalls bereit für einen vielversprechenden Karrierestart: Zehn von ihnen wollen demnach bei Michelin bleiben. Wobei mit Ly John the An einer unter ihnen seine Prüfung bereits im vergangenen Sommer vorzeitig abgelegt hatte und seither schon als Elektroniker in der Instandhaltung des Reifenwerkes arbeitet.