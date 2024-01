Insbesondere für Elektro-/Hybridfahrzeuge: Autecs neues „Rixon“-Rad

Der Räderhersteller Autec hat ein neues Modell namens „Rixon“ vorgestellt, dessen Optik sich besonders gut in die Designsprache von Elektro- und Hybridfahrzeugen einfügen soll dank seiner formgebenden Speichen und einem Schwarz polierten Finish. Doch nicht nur durch seine als futuristisch bezeichnete Gestaltung bzw. einen kraftvollen und dynamischen Look soll das als winterbeständig beschriebene Rad überzeugen, sondern genauso durch ein optimiertes Gesamtgewicht dank Produktion im Flowforming-Verfahren. Dies habe einerseits positive Auswirkungen auf den Energieverbrauch und die Reichweite von Elektroautos, sagt Autec. „Gleichzeitig behält das Rad seine hohe Stabilität bei“, verspricht der Anbieter andererseits mit Blick auf sein neues Rad, das in insgesamt elf 18- und 19-Zoll-Dimensionen erhältlich ist. Damit eigne es sich für viele Kombinationsgrößen für unterschiedliche Dimensionen auf der Vorder- und Hinterachse, heißt es weiter. In dem Markt rollt „Rixon“ laut Autec demnach „größtenteils mit ABE- oder ECE-Freigabe für nahezu alle Kompakt- und Mittelklassefahrzeuge sowie SUVs mit Fünflochanbindung wie zum Beispiel VW ID.5, Tesla Model Y, Hyundai Ioniq und viele mehr“.