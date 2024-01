Dakar Rally: Toyo-bereiftes Team holt Sieg bei den Serienfahrzeugen

Am vergangenen Wochenende endete die diesjährige Dakar Rally, die in Saudi-Arabien stattfand. Dabei mit am Start: das Rallyeteam Land Cruiser Toyota Auto Body. Das Team holte den bereits elften Titel in Folge in der Kategorie der Serienfahrzeuge. Die diesjährigen Piloten Akira Miura und Mayeul Barbet gingen dabei in ihrem Toyota Land Cruiser 300GR Sport auf Toyo-Reifen vom Typ Open Country M/T-R an den Start des rund 8.000 Kilometer langen Rennens. Toyo Tire ist bereits seit 2021 Sponsor des Rallyeteams in der Dakar Rally, wobei der japanische Hersteller bei der Entwicklung seines M/T-R-Reifens in der aktuellen Spezifikation eigenen Worten zufolge bereit von den Erfahrungen des Teams profitieren konnte. „Die Dakar Rally 2024 war die härteste Strecke, die ich je erlebt habe“, so Fahrer Akira Miura rückblickend. „Der Toyo Open Country M/T-R hat das Fahrzeug mit seiner hohen Belastbarkeit und Fahrleistung perfekt unterstützt und dem Fahrer permanent ein sicheres Gefühl vermittelt.“