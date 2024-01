Kumho Tire erweitert sein SUV-Reifenangebot zur neuen Saison

Kumho Tire Europe startet mit einer deutlichen Erweiterung seines Angebotes an SUV-Reifen in die neue Saison. Wie es dazu vonseiten des Herstellers mit Europaniederlassung in Offenbach am Main heißt, plane man im jetzt anlaufenden Frühjahr für den Kumho Ecsta PS71 SUV die Erweiterung des Line-ups um gleich 17 neue Dimensionen, sodass das SUV-Reifenprofil dann in immerhin 64 Größen erhältlich ist. Der UHP-Sommerreifen in seiner SUV-Variante sei „speziell für moderne SUVs“ entwickelt, so Kumho weiter, weswegen das Line-up auch Größen bis einschließlich 22 Zoll umfasse. Der Reifen sei gekennzeichnet durch lange laterale Rillen im Schulterblock „für ein verbessertes Nasshandling und Bremsperformance“, außerdem durch ein „optimiertes Profilblockdesign für Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten auch bei schweren SUVs“ sowie „vier breite umlaufende Rillen für eine ausgezeichnete Wasserableitung“, so der Hersteller. Der Ecsta PS71 ist auch in einer EV-Variante erhältlich, deren Line-up aktuell ebenfalls erweitert wird. Darüber hinaus bietet Kumho Tire Europe auch einen Ganzjahresreifen speziell für den Einsatz auf SUVs an: den Kumho Solus 4S SUV in den Varianten HA32 und HA32+. Der Solus 4S ist dabei insgesamt in 114 Dimensionen verfügbar, wobei die SUV-Reifendimensionen mit 31 daran knapp ein Viertel ausmachen.