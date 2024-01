Veränderungen bei der Mopedreifen Profi GmbH

Nein, der Unternehmensname ist nicht falsch geschrieben: Vergangenen Sommer schon hat die hinter dem Onlineshop unter www.mopedreifen.de stehende Moped Reifen Profi GmbH umfirmiert in Mopedreifen Profi GmbH. Doch das ist nicht die einzige Veränderung. Im Zuge dessen ist zudem der Sitz des – nomen est omen – auf Motorradreifen spezialisierten Anbieters von Koblenz nach Gütersloh verlegt worden und der 69-jährige Ralf Bolz als Geschäftsführer abberufen worden. Neben Jens Thiel fungiert seither Tobias Pott als zweiter Geschäftsführer und Mehrheitsanteilseigner des Unternehmens, wobei Letzterer selbige Positionen auch bei dem ebenfalls auf Motorrad- und Rollerreifen spezialisierten Groß-/Einzelhändler Boxenstopp Reifen GmbH in Halle/Westfalen ausfüllt – dort zusammen mit Frank Rethmeier. Darüber hinaus ist Pott zudem Alleingesellschafter/Geschäftsführer bei weiteren Branchenunternehmen wie beispielsweise der Gütersloher Reifen Pott Auto-Service GmbH oder der in Lage ansässigen Reifengroßhandel A. Jühe GmbH.