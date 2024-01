Kfz-Werkstätten: Wie aus einem Termin ein lukrativer Auftrag wird

Die Automobilbranche und das Kfz-Handwerk haben sich lange nicht so tiefgreifend verändert, wie in den vergangenen fünf bis zehn Jahren. Nie zuvor kamen Veränderungen in einem derart rasanten Tempo auf Kfz-Werkstätten zu. E-Mobilität, Fahrassistenzsysteme, komplette Transparenz und Vergleichbarkeit über das Internet, Fachkräftemangel oder Inflation. All das bekommt die Branche gerade zu spüren. Gut also, wenn man in derart bewegten Zeiten starke Partner an seiner Seite hat. Werkstattkonzepte machen im alltäglichen Ablauf vieles leichter. Aber sind sie auch ein Garant für eine erfolgreiche Zukunft? Robert Merz hat dazu eine klare Meinung. Der Geschäftsführer und Gründer der Kfz-Rockstars betreut mit seinem Team inzwischen über 350 Mitgliedswerkstätten in der gesamten DACH-Region. Seine Überzeugung: „Werkstattkonzepte sind sinnvolle Helfer im Alltag, lassen aber auch wichtige Themen der heutigen Zeit unangetastet.”

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN