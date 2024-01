Prinx Europe blickt auf „ein äußerst erfolgreiches Jahr“ zurück – Ziele

Die Prinx Chengshan Tire Europe GmbH blickt auf „ein äußerst erfolgreiches Jahr 2023“ zurück, das in mehrfacher Hinsicht „die Messlatte höher“ gelegt habe für das neue Jahr. So habe der chinesische Hersteller, dessen Europaniederlassung in Darmstadt ansässig ist, im vergangenen Jahr gleich fünf neue Pkw- und zwei neue Nfz-Reifen in Europa eingeführt, außerdem an fünf Messen in vier Ländern teilgenommen und natürlich im Sommer seine „Flaggschiffmarke Prinx“ in Europa gelauncht – drei der Gründe, die das Umsatzplus von 169 Prozent in Europa befördert haben, wie es dazu in einer Mitteilung heißt.

