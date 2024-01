Dealer Tire will von Gernsheim aus die Autohändler mit Reifen beliefern

Die Dealer Tire Europe GmbH, ein Servicepartner für Automobilhersteller und deren Handelsnetzwerke für Reifen und Ersatzteile, hat mit dem Immobilienentwickler Prologis einen Mietvertrag über eine Logistikimmobilie mit über 25.000 Quadratmetern in Gernsheim am Rhein abgeschlossen. Das Unternehmen will damit den Eintritt in den europäischen Markt untermauern.

Der Vertrag über 25.319 Quadratmeter mit einer Laufzeit von mindestens 72 Monaten umfasst eine Hauptfläche von 15.409 Quadratmetern sowie einen Erweiterungsbau von 9.910 Quadratmetern. Der Baubeginn für die Erweiterung ist für Februar 2024 geplant. Die Dealer Tire Europe GmbH, wird die bestehende Hauptfläche nach erfolgreicher Modernisierung im Juni 2024 und den Erweiterungsbau nach Fertigstellung im Februar 2025 nutzen. Dealer Tire, LLC ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Cleveland, Ohio. Das Unternehmen bietet mehr als 10.000 Autohändlern und für über zwei 20 Automobilmarken Reifen, Ersatzteile, Werkzeuge und Dienstleistungen an. Zu den Herstellern gehören etwa Audi, Jaguar, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, VW und Toyota.

Mit der Logistikimmobilie in der Nähe von Frankfurt unterstützt Prologis die Dealer Tire Europe GmbH bei ihrem Eintritt in den europäischen Markt und bietet einen vielversprechenden Standort mit modernsten Standards. „Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit unserem Kunden Dealer Tire Europe GmbH weiter auszubauen und ihn bei der Expansion seines Geschäfts in Europa zu unterstützen“, sagt Björn Thiemann, Senior Vice President, Regional Head Northern Europe. „Es ist uns wichtig, für unsere Kunden nicht Vermieter, sondern auch strategischer Partner zu sein, indem wir unsere Expertise und Ressourcen einbringen, um ihnen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und auch in anspruchsvollen Märkten erfolgreich zu sein. Deswegen sind wir stolz darauf, der Dealer Tire Europe GmbH eine Immobilie in einer Region mit hoher Nachfrage und begrenztem Angebot anbieten zu können.“

Mit der Modernisierung und Erweiterung der Bestandsimmobilie im Logistikmarkt Rhein-Neckar schafft Prologis einen attraktiven Logistikstandort in begehrter Lage. In unmittelbarer Nähe zum Frankfurter Flughafen, dem Frachthafen und den Autobahnen A5 und A67 ist das Projekt ein optimaler Standort. „Die ideale Lage der Logistikimmobilie ist für uns der Schlüssel, um unseren Kunden denselben exzellenten Service zu bieten, den sie aus unseren anderen Märkten kennen und zu schätzen wissen. Wir freuen uns, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Prologis auf Europa zu erweitern“, sagt Daniel Ellerböck, Managing Director, Dealer Tire Europe GmbH. Der Geschäftsführer hat mehr als 15 Jahre Erfahrung im Automobilsektor, unter anderem auch drei Jahre als Produktmanager beim Räderhersteller Autec. Vor seinem Eintritt bei Dealer Tire Europe GmbH war er sieben Jahre für eine Unternehmensberatung in München tätig.

Mit der Sanierung und Erweiterung der Logistikimmobilie will Prologis höchste Qualitätsansprüche und modernste Nachhaltigkeitsstandards umsetzen. Nachhaltigkeit werde auch bei der Entwicklung der Erweiterung eine zentrale Rolle spielen. Das Gebäude wird mit einer Wärmepumpe beheizt und es besteht die Möglichkeit, eine Solaranlage auf dem Dach zu installieren. Darüber hinaus werden die Außenanlagen mit Elektroladestationen für Pkw und Fahrräder ausgestattet. Für die Immobilie strebt Prologis eine Gold-Zertifizierung der DGNB an.