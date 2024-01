Bridgestone und Webfleet führen „ganzheitliche Serviceplattform“ für E-Flotten ein

Bridgestone und Webfleet wollen Fuhrparkunternehmen künftig das Management von Elektroflotten „signifikant erleichtern“: Bridgestone Mobility Solutions als der Geschäftsbereich von Bridgestone, der auf datengesteuerte Mobilitätslösungen fokussiert und zu dem auch die Flottenmanagementlösung Webfleet gehört, hat jetzt im Rahmen der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (Nevada/USA) „die Markteinführung der weltweit ersten Serviceplattform für Elektrofahrzeuge für Flottenunternehmen“ bekanntgegeben. Mit der Serviceplattform für Elektrofahrzeuge seien Flotten „ab sofort in der Lage, auf Basis ganzheitlicher Daten – darunter Informationen zum Energiemanagement, zum Akku- und Lademanagement, zur Routenplanung und zum Flottenmanagement – den Fuhrparkeinsatz ihrer Elektrofahrzeuge intelligent zu steuern und die Produktivität zu erhöhen. Unternehmen mit gewerblich genutzten Fahrzeugen wird dadurch der große Schritt in Richtung Elektrifizierung und Dekarbonisierung des eigenen Fuhrparks erheblich vereinfacht“, so der Hersteller in einer Mitteilung. Für die Bereitstellung der Serviceplattform für Elektrofahrzeuge kooperierten Bridgestone und Webfleet mit weltweit führenden Anbietern von Mobilitätsdienstleistungen, darunter TomTom, Simacan, The Mobility House und Bia Power.

