Michelin wehrt sich gegen Kopisten seines BFGoodrich-Offroadklassikers

Dass der All-Terrain T/A KO2 von BFGoodrich – einschließlich seiner direkten Vorgänger immerhin schon seit 1976 im Markt – weltweit zu den wichtigsten Profilen des 4×4-Reifenmarktes gehört, ist im Markt hinlänglich bekannt. Leider, wie man bei Michelin vor Kurzem wieder einmal zur Kenntnis nehmen musste. Wie es dazu heißt, habe Michelin North America Inc. jetzt den kanadischen Runderneuerer Techno Pneu Inc. verklagt wegen einer angeblichen Verletzung geistigen Eigentums. Dem Reifenhersteller zufolge sei das Profil des heißrunderneuerten Reifens Explorer ATW dem Design des BFGoodrich-4×4-Reifens nachempfunden, das wiederum patentrechtlich geschützt sei. Die Klageerhebung fand am 13. Dezember in New York (USA) statt. „Michelin wird seine Produkte aktiv verteidigen, und wir werden unsere geistigen Eigentumsrechte weiterhin schützen“, so Harold Phillips, bei der Michelin-Gruppe als Global General Manager verantwortlich für die Marke BFGoodrich. In den Jahren zuvor hatte Michelin bereits mehrfach ähnlich gelagerte Klagen gegen andere Unternehmen wegen des All-Terrain T/A KO2 von BFGoodrich erhoben. Ein Foto des Explorer ATW von Techno Pneu können wir Ihnen hier aus urheberrechtlichen Gründen nicht zeigen, der kanadische Runderneuerer zeigt es aber hier auf seiner Website.