Zhongce Rubber Group nimmt „digitale 5G-Reifenproduktion“ in Betrieb

Die Zhongce Rubber Group hat kurz vor Weihnachten ihre neue „digitale 5G-Reifenproduktion“ im Qiantang-Bezirk von Hangzhou, wo das Unternehmen seinen Sitz hat, offiziell in Betrieb genommen und dort den ersten Pkw-Reifen aus der Form gehoben. Dies sei ein „historischer Moment für das Unternehmen“, wie der größte chinesische Reifenhersteller dazu nicht ohne Stolz in einer Mitteilung erklärt. In dem Werk, das intern auch als „Future Factory v2.0“ geführt wird, will Zhongce Rubber „Premiumreifen einschließlich der Flaggschiffserie, EV- und OE-Reifen für den nationalen und internationalen Markt“ produzieren, heißt es dazu weiter. Bis Ende 2022 habe der Bestand in China 319 Millionen Fahrzeuge erreicht, worin man „einen enormen Ersatzmarkt“ sehe. Auch wachse der Markt weiter, und zwar insbesondere bei E-Autos. Die neue 5G-Produktion werde Zhongce Rubber folglich dabei helfen, sich auf erwartete Nachfragesteigerungen bei Pkw-Reifen vorzubereiten. „Der erfolgreiche Bau und Betrieb dieser neuen 5G-Produktion wird unsere Position auf dem Markt weiter festigen, unsere Markenpräsenz verbessern und unsere Globalisierungsbemühungen unterstützen“, unterstrich dazu der Hersteller.