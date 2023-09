Marktbestimmender Allrounder: der BFGoodrich All-Terrain T/A KO2

Im Segment der 4×4-Fahrzeuge geht es nicht zuletzt immer auch um Robustheit und Langlebigkeit. Dasselbe trifft auch auf die Reifen zu, die üblicherweise montiert werden, wobei jeder Reifen an sich haltbar sein und die Leistungsversprechen des Herstellers einhalten soll. Aber die Profile sind ebenfalls auf eine grundsätzlichere Art haltbar, wie der All-Terrain T/A KO2 von BFGoodrich belegt. Seit 1976 schon bietet die Marke, die erst seit 1988 zum Michelin-Konzern gehört, ihr All-Terrain-Profil an, seit 2015 in der derzeitigen Version mit der eben genannten Profilbezeichnung. Keine zwei Jahre später hatte der Hersteller berichtet, er habe bereits weltweit fünf Millionen Reifen des neuen KO2 verkaufen können – ein echter Verkaufschlager also in einem volumenseitig eher begrenzten Markt.

