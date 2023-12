Krishanth Rajendram ist Regional Sales Manager Germany bei GRI

Der auf Off-Highway-Reifen spezialisierte Hersteller Global Rubber Industries (GRI) aus Sri Lanka hat einen neuen Regional Sales Manager Germany. Diese Aufgabe hat Krishanth Rajendram übernommen, der dafür einiges an Branchenerfahrung mitbringt. Von 2013 bis 2016 arbeitete er beispielsweise drei Jahre für Starco im internationalen Vertrieb, um nach zwei beruflichen Zwischenstationen Anfang 2021 dann zu dem Großhändler Bohnenkamp zu wechseln. In dessen Diensten war er bis in diesen Herbst hinein und damit ebenfalls rund drei Jahre lang im Vertrieb von Landwirtschaftreifen und -rädern tätig.