Alutec meldet Neuanwendungen für chinesische Automarken

Die Aluminiumräder-Marke Alutec meldet Neuanwendungen für verschiedene Räder. Die Designs Freeze und Monstr sind ab sofort für die Modellreihe Ora Funky Cat des chinesischen Herstellers GWM erhältlich. Das Freeze in 7,0×17 Zoll mit einer Einpresstiefe von 40 und den Farbvarianten Diamant-schwarz und Polar-silber. Die zweite Neuzulassung für das Elektrofahrzeug ist das Monstr-Rad. Und zwar in 6,5×17 Zoll in Einpresstiefe 45 in den Farben Racing-schwarz und Metallic-bronze. Das Freeze ist zudem auch für den elektrischen Kompakt-SUV Atto 3 des chinesischen Herstellers BYD kombinierbar. Und zwar in 7,0×17 Zoll mit einer Einpresstiefe von 40 in den Farbvarianten Diamant-schwarz und Polar-silber. Das Rad Alutec Grip ist ab sofort mit dem Modell Dolphin des Herstellers BDY verfügbar. Und zwar in 6,5×16 Zoll und in den Farbausführungen Graphit und Polar-silber.