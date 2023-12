Dr. Peter Kronthaler und Helmut Dähne talken zur Null-Grad-Stahlgürteltechnologie

Metzeler feiert 30 Jahre Null-Grad-Stahlgürteltechnologie. Anlässlich dessen hat die zu Pirelli gehörende Motorradreifenmarke eine neue Folge ihrer „Table Talk“ genannten und auf der YouTube-Plattform zu sehenden Videoreihe aufgelegt. Eingeladen dazu als Gesprächspartner hat Michael Praschak, Leiter des Bereiches Digital Marketing und PR für Motorradreifen der Marken Pirelli/Metzeler, zwei langjährige Mitarbeiter des Reifenherstellers, welche die Entwicklung von Diagonal- über Gürtel- bis hin eben zu den Null-Grad-Stahlgürtelreifen im Hause Metzeler nicht nur miterlebt, sondern selbst auch mit vorangetrieben haben. Gemeint sind der ehemalige technische Direktor bei Metzeler Dr. Peter Kronthaler sowie Helmut Dähne, ehemaliger Leiter des Renndienstes der Marke. Beide erklären in einer unterhaltsamen Dreiviertelstunde anschaulich nicht nur die in diesem Zusammenhang wichtigen technischen Details, sondern gewähren Einblicke in die Motorradreifenentwicklung im Allgemeinen und in die der Null-Grad-Stahlgürteltechnologie im Besonderen, zu der nicht zuletzt angeregte Kantinendiskussionen beigetragen haben sollen.