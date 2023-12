Vipal Rubber hat europäische Händler zu Gast in Alicante

Vipal Rubber hat im zurückliegenden Jahr – dem 50. der Unternehmensgeschichte – auch seine „Expansion in Europa“ fortgesetzt. Ausdruck dieser Entwicklung: das jüngste Treffen mit europäischen Kunden im spanischen Alicante. Das Firmenjubiläum stehe „im Zeichen des Wachstums und der Konsolidierung des Unternehmens in verschiedenen europäischen Ländern, einem Kontinent, auf dem Vipal seit 2006 mit einer eigenen Niederlassung im spanischen Valencia präsent ist. In diesem wichtigen Zeitraum hat das Unternehmen beschlossen, seine Präsenz in der Region zu verstärken, seine Geschäftsstruktur zu erweitern, neue Märkte zu erschließen und immer stärker in das Vertrauensverhältnis mit seinen Partnern zu investieren“, wie dazu der brasilianische Anbieter von Reifenrunderneuerungs- und -reparaturmaterialien sowie von Maschinen für die Runderneuerung erklärt. Zu den „wichtigsten Ereignissen der ersten Jahreshälfte“ habe auch der Eintritt von Thomas Giermann als Verkaufsleiter von Vipal in der DACH-Region gehört.