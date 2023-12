Ausbildung Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik: Lucas Felsberg ist Landessieger in Thüringen

42 junge Nachwuchshandwerker aus Thüringen dürfen sich nun zu den besten Gesellen ihres Gewerks zählen. Unter ihnen Lucas Felsberg. Der gelernte Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik wurde als Landessieger geehrt und damit als Bester seines Jahrgangs in Thüringen. Ausgebildet wurde er bei der Reifen Hofmann GmbH & Co.KG am Standort Wutha-Farnroda. Gleich danach besuchte der 21-Jährige die Meisterschule. Sein Ziel: in die väterlichen Fußstapfen treten. Maik Felsberg ist Vulkaniseurmeister und Geschäftsführer bei Hofmann am Standort Wutha-Farnroda.