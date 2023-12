Nico Dijkman als Bundessieger im Reifenhandwerk ausgezeichnet

Jedes Jahr messen sich Absolventinnen und Absolventen der Berufsausbildungen in 130 Gewerken des Handwerks, um den Bundessieg im Berufswettbewerb „Deutsche Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills“ zu erringen. Als bester Geselle im Reifenhandwerk wurde bei der Siegerehrung der diesjährigen Meisterschaft am 9. Dezember in Berlin Nico Dijkman ausgezeichnet. Der 23-jährige hat nach dem Abitur eine Ausbildung zum Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik beim Euromaster-Franchisepartner Mülot Autotechnik Reifen GmbH & Co. KG in Lübz absolviert und in diesem Jahr seinen Gesellenbrief mit Bestnote in der Prüfung erworben. Damit wurde er Landessieger in Mecklenburg-Vorpommern und jetzt auch Deutscher Meister 2023 in seinem Berufsfeld.

Deutscher Vizemeister im Reifenhandwerk wurde der diesjährige Landessieger Bayerns, Amar Muhic. Der 18-jährige hat seine Ausbildung im Münchener Unternehmen BU Reifen-Service, Inh. Ingo Schobert, absolviert. Drittplatzierter ist der 23-jährige Antonio Vincenzo Morabito, der seine Ausbildung beim Vergölst-Partnerbetrieb Reifen Schmid in Heiligenberg als Jahrgangsbester in Baden-Württemberg abgeschlossen hatte. Er wurde im Juni dieses Jahres vom Branchenfachverband BRV bereits mit dem dritten Platz im Wettbewerb um den BRV Ausbildungs-Award 2023 ausgezeichnet. Alle drei haben ihre Gesellenprüfung in der Fachrichtung Reifen- und Fahrwerktechnik abgelegt.

Den Berufswettbewerb des Handwerks veranstaltet alljährlich der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) zusammen mit der Stiftung für Begabtenförderung im Handwerk. Früher bekannt als Bundesleistungswettbewerb oder „Profis leisten was“, lief der Wettbewerb in diesem Jahr erstmals unter dem neuen Titel „Deutsche Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills“. Bei der Durchführung wird der ZDH von den Kammern und Fachverbänden des Handwerks unterstützt.