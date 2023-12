Vergölst beteiligt sich an Aufforstungsprojekt in der Lüneburger Heide

Vergölst hat im niedersächsischen Döhle in der Nähe von Bispingen ein Aufforstungsprojekt der Initiative Artenglück und der Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide unterstützt. Im Herbst 2023 wurden auf einer Gesamtfläche von 3.000 Quadratmetern rund 1.000 Bäume gepflanzt. Diese sollen langfristig dabei unterstützen, den bestehenden Nadelwald in einen klimaresistenten Mischwald zu verwandeln, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Vergölst-Geschäftsführerin Frauke Wieckberg freut sich, dass die Zusammenarbeit mit Artenglück in diesem Jahr von einem solchen Waldprojekt gekrönt wird: „Im Frühsommer haben wir bereits gemeinsam in der Nähe von Schneverdingen eine große neue Blühwiese gepflanzt und unser Blühwiesenprojekt in Hope (Lindwedel) aus 2021 fortgesetzt. Insgesamt konnten wir also in diesem Jahr circa 25.000 Quadratmeter Natur in Niedersachsen fördern. Wir hoffen damit auch ein Zeichen für andere Unternehmen und Privatpersonen zu setzen, um sich noch stärker für den Natur- und Artenschutz vor der eigenen Haustür zu engagieren“, so Wieckberg.