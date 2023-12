Zwei neue Dunlop-LLkw-Reifen ergänzen Line-up im Value-Segment

Zum Dunlop-Produktportfolio gehören seit Neuestem zwei neue Leicht-Lkw-Reifen für den Ganzjahres- bzw. Wintereinsatz: die Profile Dunlop Econodrive AS und Dunlop Econodrive Winter. Beide Reifen ergänzen das bestehende Dunlop-LLkw-Reifensortiment, die bisher die Profile Dunlop Econodrive und Dunlop Econodrive LT für den Sommer umfasste. „Durch die Portfolioerweiterung ist Dunlop in der Lage, mit seiner bisher wettbewerbsfähigsten Produktpalette im Value-Segment im Markt für Leicht-Lkw-Reifen zu agieren“, heißt es dazu in einer Mitteilung von Goodyear Germany, wozu die Marke Dunlop bekanntlich gehört. Der Schritt, das Angebot für Leicht-Lkw zu verstärken, gehe auf Marktforschungsdaten zurück, die ein Wachstum von 9,3 Prozent bis zum Jahr 2028 für das Value-Segment im Markt für Leicht-Lkw-Reifen prognostizieren, so der Hersteller weiter. Der Dunlop Econodrive AS und der Dunlop Econodrive Winter werden in 17 bzw. 19 neuen Größen erhältlich sein, die auf die gängigsten Leicht-Lkw-Modelle passen.

