Und zum Dritten: Schlimmer geht immer

Vielleicht erinnern Sie sich noch an unseren Erfahrungsbericht rund um die saisonalen Räderwechsel an einem Fahrzeug aus unserem Redaktionsfuhrpark, bei denen der ausführende Reifenservicebetrieb [sic!] gleich zweimal nacheinander patzte? Sowohl beim Umrüsten von Sommer- auf Winterräder im letztjährigen Herbst genau wie im umgekehrten Fall in diesem Frühjahr wurde ein Reset des bei dem Wagen verbauten indirekten Reifendruckkontrollsystems (RDKS) vergessen. Mit der Folge, dass nach jeweils rund 15 Kilometern Fahrt die entsprechende Warnleuchte im Display zum Leben erwachte und nach einer Kontrolle des Luftdruckes, der sich als korrekt herausstellte, das Zurücksetzen dann eben selbst vorgenommen wurde. Soweit so schlecht und eigentlich schon Grund genug für die Streichung des Wortteils Service beim betreffenden Reifenbetrieb. Aber schlimmer geht immer: Zumal bei der diesjährigen Umrüstung einerseits dasselbe Debakel folgte, andererseits eine wiederum unmittelbar erfolgte Fülldruckkontrolle diesmal dann sogar noch eine deutliche Abweichung vom Sollwert zutage förderte. Neben dem Zurücksetzen des RDKS wurde offenbar also auch das Überprüfen/Einstellen des korrekten Fülldruckes unterlassen. Wie viele Chancen sollte man einem solchen Betrieb noch geben? Die Antwort darauf dürfte nicht schwerfallen bzw. ziemlich eindeutig ausfallen.