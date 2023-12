Marangoni nimmt Recircle Awards „stellvertretend für unsere Kunden“ entgegen

Auch in Henstedt-Ulzburg bei Marangoni Retreading Systems Deutschland ist man „sehr stolz“ auf die Anerkennungen in Verbindung mit den Mitte November überreichten Recircle Awards. Die Auszeichnungen als bester Lkw- und Bus- sowie bester OTR-Reifenrunderneuerer nehmen man „stellvertretend für unsere Kunden entgegen, die mit ihrem Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, insbesondere des Ringtread-Systems, und Dienstleistungen unsere Erfolge erst ermöglicht haben“, so Matthias Leppert, Marangoni-COO und Geschäftsführer der deutschen GmbH, der selbst darüber hinaus die Auszeichnung als „Best Company Director“ erhielt. Vittorio Marangoni, Vorsitzender der Marangoni-Gruppe, ergänzte: „Wir danken unseren geschätzten Kunden, engagierten Partnern und herausragenden Teammitgliedern, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Als Unterstützer der Recircle Awards seit ihrer Gründung sind wir stolz darauf, Teil dieser renommierten Veranstaltung zu sein, die Fortschritte in der Kreislaufwirtschaft feiert. Gemeinsam werden wir eine nachhaltige Zukunft fördern.“